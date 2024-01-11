"الأهلي صحابنا".. من أنس النجار الذي ظهر في فيديو تقديم وسام أبو علي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت صفحة الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تقديمي يعلن فيه المراسل الفلسطيني أنس النجار من داخل قطاع غزة، تعاقد القلعة الحمراء مع الفلسطيني وسام أبو علي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني أنس النجار، يتابع مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023، خلال فترة الاستراحة في ديسمبر العام الماضي.

وظهر في الفيديو أحد الزملاء وهو يطلب من أنس النجار ترك المباراة من أجل الاستعداد للبث على الهواء لنقل الحرب في غزة، بينما يصر الصحفي على استكمال المباراة من داخل خيمته، قائلا: "الأهلي المصري صحابنا لازم نشوفه".

وأكد أنس النجار مراسل وكالة الأنباء الصينية، في تصريحات سابقة لقناة اون تايم سبورتس، أن الفيديو كان عفوي، لكنه فوجئ برد فعل المصريين الرائع بعد انتشار فيديو متابعته لمباراة الأهلي في السوبر المصري.

وأضاف: "شاهدنا مباراة الأهلي للبحث عن فسحة أمل وسعادة وكنا متأكدين أن الأهلي سوف يمنحنا إياها بتتويجه وفوزه بهذه البطولة، ولو كانت هي فرحة قليلة مقارنة بحجم الألم والحزن الذي نعيشه.. هي فرحة كنا محتاجينها جميعا".

وأشار إلى أن الأهلي بمثابة الحياة ومصدر الفرحة لسكان غزة لأنهم يحبون ويشجعون الأهلي دائما.

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