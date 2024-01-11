مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، بكوت ديفوار، مساء السبت 13 يناير وتستمر حتى 13 فبراير المقبل.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى

كوت ديفوار - غينيا بيساو السبت 13 يناير 2024 الساعة 22:00

نيجيريا - غينيا الاستوائية الأحد 14 يناير 2024 الساعة 16:00

مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024 الساعة 19:00

غانا - كاب فيردي الأحد 14 يناير 2024 الساعة 22:00

السنغال - جامبيا الإثنين 15 يناير 2024 الساعة 16:00

الكاميرون - غينيا الإثنين 15 يناير 2024 الساعة 19:00

الجزائر - أنجولا الإثنين 15 يناير 2024 الساعة 22:00

بوركينا فاسو - موريتانيا الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 16:00

تونس - نامبيا الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 19:00

مالي - جنوب إفريقيا الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 22:00

المغرب - تنزانيا الأربعاء 17 يناير 2024 الساعة 19:00

الكونغو - زامبيا الأربعاء 17 يناير 2024 الساعة 22:00

الجولة الثانية

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو الخميس 18 يناير 2024 الساعة 16:00

كوت ديفوار - نيجيريا الخميس 18 يناير 2024 الساعة 19:00

مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024 الساعة 22:00

كاب فيردي - موزمبيق الجمعة 19 يناير 2024 الساعة 16:00

السنغال - الكاميرون الجمعة 19 يناير 2024 الساعة 19:00

غينيا - جامبيا الجمعة 19 يناير 2024 الساعة 22:00

الجزائر - بوركينا فاسو السبت 20 يناير 2024 الساعة 16:00

موريتانيا - أنجولا السبت 20 يناير 2024 الساعة 19:00

تونس - مالي السبت 20 يناير 2024 الساعة 22:00

المغرب - كونغو الديمقراطية الأحد 21 يناير 2024 الساعة 16:00

زامبيا - تنزانيا الأحد 21 يناير 2024 الساعة 19:00

جنوب إفريقيا - نامبيا الأحد 21 يناير 2024 الساعة 22:00

الجولة الثالثة

غينيا بيساو - نيجيريا الإثنين 22 يناير 2024 الساعة 19:00

غينيا الاستوائية - كوت ديفوار الإثنين 22 يناير 2024 الساعة 19:00

كاب فيردي - مصر الإثنين 22 يناير 2024 الساعة 22:00

موزمبيق - غانا الإثنين 22 يناير 2024 الساعة 22:00

الكاميرون - جامبيا الثلاثاء 23 يناير 2024 الساعة 19:00

غينيا - السنغال الثلاثاء 23 يناير 2024 الساعة 19:00

موريتانيا - الجزائر الثلاثاء 23 يناير 2024 الساعة 22:00

أنجولا - بوركينا فاسو الثلاثاء 23 يناير 2024 الساعة 22:00

نامبيا - مالي الأربعاء 24 يناير 2024 الساعة 19:00

جنوب إفريقيا - تونس الأربعاء 24 يناير 2024 الساعة 19:00

زامبيا - المغرب الأربعاء 24 يناير 2024 الساعة 22:00

تنزانيا - كونغو الديمقراطية الأربعاء 24 يناير 2024 الساعة 22:00

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور الـ 16

1 متصدر الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة السبت 27 يناير 2024 الساعة 19:00

2 وصيف الأولى - وصيف الثالثة السبت 27 يناير 2024 الساعة 22:00

3 متصدر الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة الأحد 28 يناير 2024 الساعة 19:00

4 وصيف الثانية - وصيف السادسة الأحد 28 يناير 2024 الساعة 19:00

5 متصدر الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة الإثنين 29 يناير 2024 الساعة 19:00

6 متصدر الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة الإثنين 29 يناير 2024 الساعة 22:00

7 متصدر الخامسة - وصيف الرابعة الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 19:00

8 متصدر السادسة - وصيف الخامسة الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 22:00

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - ربع النهائي

9 الفائز من 2 - الفائز من 1 الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 19:00

10 الفائز من 4 - الفائز من 3 الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 22:00

11 الفائز من 7 - الفائز من 6 السبت 3 فبراير 2024 الساعة 19:00

12 الفائز من 5 - الفائز من 8 السبت 3 فبراير 2024 الساعة 22:00

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - نصف النهائي

الفائز من 9 - الفائز من 12 الأربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 19:00

الفائز من 11 - الفائز من 10 الأربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 22:00

موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا 2023

تحديد المركز الثالث السبت 10 فبراير 2024 الساعة 22:00

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

الأحد 11 فبراير 2024 الساعة 22:00