سلة الأهلي يتفوق على الطيران في ثاني جولات تمهيدي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ، في الفوز على نظيره الطيران بنتيجة 88 - 57 ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر الذي يقام بنظام best of three .



وجاءت نتيجة أشوط المواجهة التي أقيمت على صالة المقاولون العرب لصالح الأهلي كالتالي :

21/16 .

42/32 .

70/45.

الأهلي يتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي ..

على صعيد كرة القدم ، نشر الحساب الرسمي للأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوسام أبو علي اللاعب الفلسطيني القادم من السويد للأهلي أثناء تقديمه في ملعب مختار التتش.

وظهر في الفيديو تقديم الصفقة من فلسطين ثم ظهر وسام أبو علي وهو يقول: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويعد وسام أبو علي أول الصفقات الشتوية للأهلي بعد التعاقد معه عقب مفاوضات من جانب سيريوس.

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف.

وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.