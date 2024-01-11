أمم أفريقيا .. موعد افتتاح البطولة بمواجهة كوت ديفوار وغينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، مساء يوم السبت المقبل ، على ملعب الحسن واتارا بدولة كوت ديفوار ، التي تستضيف فعاليات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.





وتنطلق المواجهة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ، في تمام العاسرة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري لفعاليات البطولة في مصر والشرق الأوسط.

بينما تأتي المواجهة الأول للمنتخب يوم الأحد 14 يناير الجاري ، أمام موزمبيق في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.