سبب تواجد مانويل جوزيه في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد مشجعو النادي الأهلي ، ذكرياتهم مع المدرب البرتغالي الأسبق للفريق الأحمر مانويل جوزيه ، على خلفية تواجده الحالي بالقاهرة ، وقضاء فترة إجازة سياحية في مصر.





ويتواجد البرتغالي في القاهرة ، لتصوير إحدى الإعلامات الدعائية الخاصة بالشركة الراعية للنادي الأهلي ، بصفته أحد أهم المدربين الأجانب تاريخيًا للأهلي.

وظهر البرتغالي جوزيه في مقاطع عدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي الساعات الأخيرة خلال تواجده في القاهرة ، معبرًا عن سعادته بتواجده في مصر التي يعتبرها بلده الثاني بحكم إقامتها بها عدة سنوات .

وقال جوزيه : أبلغ من العمر الآن 77 عامًا ، واحتفظ بذكريات عزيزة في مصر ومع شعبهالن أنساكم أبدًا فقد عشت معكم أجمل اللحظات.

مصر في أمم أفريقيا ..

ويستعد المنتخب الوطني لافتتاح مشواره في البطولة، بملاقاة موزمبيق في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة القارية.

القنوات الناقلة ..

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.