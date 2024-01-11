منتخب المغرب يكتسح سيراليون بثلاثية في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا 2023

حقق منتخب المغرب فوزًا بثلاثية مقابل هدف على نظيره سيراليون، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق أمم أفريقيا 2023.

والتقى منتخب المغرب مع نظيره سيراليون، في مدينة سان بيدرو على ملعب لوران بوكو، والذي يستضيف مباريات مجموعته في كأس أمكم أفريقيا 2023.

ويأتي ذلك بسبب وصول منتخب المغرب كأول المنتخبات الواصلة إلى كوت ديفوار، ويعد هو المنتخب الوحيد الذي يخوص لقاءات الودية التحضيرية للبطولة على ملعبه الرئيسي في أمم أفريقيا 2023.

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وسجل أهداف المغرب: كل من يوسف النصيري هدفين في الدقيقتين 30 و55 وسفيان بوفال في الدقيقة 35.

ويقع منتخب المغرب على رأس المجموعة الخامسة، والتي تستضيف بجواره كل من.. زامبيا والكونغو الديموقراطية وتنزانيا.

وسوف يستهل منتخب أسود أطلس مبارياتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها المقبلة يوم 17 يناير الجاري بمواجهة تنزانيا، في الجولة الأولى من دور مجموعات الأمم الأفريقية