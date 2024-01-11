رسميًا.. فوفانا يعود إلى تشيلسي بعد قطع إعارته من يونيون برلين

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قطع إعارة مهاجمه الإيفواري ديفيد فوفانا مع نادي يونيون برلين بشكل رسمي وعودته لتدعيم صفوف البلوز.

وأعلن تشيلسي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” عودة مهاجمه الإيفواري بشكل رسمي، حيث كتب: “استدعاء ديفيد فوفانا من اعارة يونيون برلين”.

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وجاء قرار نادي تشيلسي باستعادة جهود لاعبه الإيفواري بناءًا على رغبة المدير الفني للفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتدعيم هجوم البلوز.

وخاض الإيفواري فوفانا صاحب الـ 21 عامًا في 17 مباراة خلال فترة وجوده مع يونيون برلين، بينها 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين وصنع هدف آخر.

الجدير بالذكر أن فوفانا انضم لصفوف نادي تشيلسي في يناير 2022 قادما من مولده وشارك أربع مرات مع الفريق الأول الموسم الماضي قبل اعارته لنادي يونيون برلين.

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بالفوز في 8 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في 4 مباريات.