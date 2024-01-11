كيف تشاهد كأس أمم أفريقيا 2024 مجانا.. إليك تردد القنوات المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر في القارة السمراء، وتنطلق كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، حيث تتنافس فيها منتخبات أمم أفريقيا للبحث عن لقب البطولة التي ينتظرها أبناء القارة السمراء كل عامين.

تترقب الجماهير العالمية والأفريقية وبالأخص المصرية يوم 13 يناير الذي تنطلق فيها أولى مباريات كأس أمم أفريقيا، حيث يتأهب محبي ومشجعي كرة القدم حول العالم.

وتنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر قص شريط افتتاح كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 13 يناير حتى 11 فبراير، ما يجعلهم في حالة بحث مستمر عن أسهل وأفضل الطرق لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانًا بعيدًا عن القنوات المشفرة.

يستعد منتخب مصر لخوض أول مباراة في كأس أمم أفريقيا ضد منتخب موزمبيق الأحد الموافق يوم 14 يناير الجاري، حيث يأمل الفراعنة في اقتناع اللقب لمصالحة جماهير الكرة المصرية بعد خسارة اللقب النسخة الماضية أمام السنغال.

وتتيح بعض الأقمار الصناعية مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانًا على بعض القنوات المفتوحة التي تنقل المباريات، من خلال القمر الصناعي نايل سات، والقمر البلغاري، وهيسباسات سات، والأوروبي 13 شرق.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023

وإليكم تردد القنوات المفتوحه التى تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانًا:

- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

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