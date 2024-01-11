اليمن.. اتحاد كرة القدم يشكّل لجنة لإدارة المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الإتحاد اليمني العام لكرة القدم، تشكيل لجنة للإشراف على مباريات المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ونص القرار على تشكيل اللجنة الاشرافية العليا للمربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2023 ـ 2024م، برئاسة راجح سعيد القدمي.

وبحسب القرار فإن أعضاء اللجنة مكونة من:

1- راجح سعيد القدمي - رئيسا

2- د. أبو علي غالب - عضوا

3- الحكم الدولي المتقاعد/ أحمد قائد سيف - عضوا

4- أحمد محمد السهلي - عضوا

5- عبدالولي علامة – عضوا

وتأهل للمربع الذهبي متصدر المجموعة الأولى والثانية بالإضافة لوصيف المجموعتين، وهم: أهلي صنعاء وتضامن حضرموت ووحدة صنعاء وشعب حضرموت".

ولم يعلن اتحاد الكرة حتى اللحظة موعد ومكان انطلاق منافسات المربع الذهبي، وسط خلافات بين الأندية المتأهلة والإتحاد حول مكان إقامة المباريات.