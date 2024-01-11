الأهلي يتعاقد مع ندى حمدي لتدعيم سيدات الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، التعاقد مع ندى حمدي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بداية من يناير الجاري.

وأكد العوضي أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين، وفي إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير النشاط الرياضي أن ندى حمدي وقعت على عقود الانضمام للأهلي، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق.

وأشاد العوضي بموهبة ندي حمدي، لافتًا إلى أنها لاعبة مميزة وتمثل إضافة قوية للفريق، خلال مشواره بالموسم الجاري، الذي ينافس فيه الأهلي على كل البطولات التي يشارك بها.