كأس آسيا نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023، عن نفاد تذاكر مباراة افتتاح التي ستجمع بين منتخبي قطر ولبنان غدا الجمعة على ملعب لوسيل.

وتبلغ سعة ملعب لوسيل، نحو 80 ألف متفرج وتم الإعلان عن بيع 900 ألف تذكرة حتى الآن لمباريات البطولة التي تشهد اقبالا كبيرا على شراء التذاكر.

وكان ملعب لوسيل المونديالي، قد استضاف نهائي كأس العالم في قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ووصل عدد التذاكر في المرحلة الأولى 150 ألف تذكرة تم بيعها بالكامل منها 81 ألف تذكرة تم بيعها في اليوم الأول فقط، بينما في الدفعة الثانية تم بيع 90 ألف تذكرة خلال أول 24 ساعة فقط، وتصدر المشجعون من قطر والسعودية والهند قائمة الجماهير الأكثر شراء للتذاكر.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على أن تكون التذاكر في متناول جميع الفئات عبر توحيد الأسعار، بحيث بلغت قيمة تذاكر الفئة الأولى 60 ريالا ، مقابل 40 ريالا لتذاكر الفئة الثانية و25 للفئة الثالثة .

وبلغت أسعار تذاكر مباراتي الافتتاح والنهائي 250 ريالا للفئة الأولى و100 للفئة الثانية و30 للفئة الثالثة وهي نفس أسعار مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي كذلك.