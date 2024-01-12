عدلي القيعي يكشف كواليس صفقة عمر كمال عبدالواحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس انضمام صفقة عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأهلي" عبر برنامجه "ملك وكتابة": "تلك الصفقة ثمرة علاقة محترمة جدًا بدأت باحترام وحب متبادل، يجب أن اشيد جدًا بوليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر".

وأضاف: "دعبس صعب في التفاوض ويريد مصلحة ناديه ويتحرك في إطار هذا المنظور مع احترامه الكامل للنادي الأهلي وحرصه على أن تكون هذه البداية لمشوار ناجح بين الناديين".

وواصل "تم تكليفي بالتواصل مباشرة مع وليد دعبس في البداية ووضعنا الملامح، وكلما يجد جديد أو يحدث عائقًا، يتم التواصل وإعادة الأمور لنصابها الصحيح باتفاق واحترام شديد لتحقيق رغبات نادي فيوتشر وايضا الالتزام أمام الأهلي بتحقيق رغبة نجم كبير أن ينضم للقلعة الحمراء".

واستطرد: "أمير توفيق وهيثم عرابي كان لهما دور رائع، عمر كمال يريد الاطمئنان على نفسه وهو يلعب مع منتخب مصر ولا نريد تشتيته، إلى أن ياتي وقت تكتمل فيه ملامح الاتفاقات".

وأتم تصريحاته "ملامح الاتفاق تمت بين الأهلي وفيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد، ثلاثة لاعبين ناشئين استطاع نادي فيوتشر ووليد دعبس اختيارهم، ثلاثة لاعبين واعدين جدًا سيكونون نجوم المستقبل في الكرة المصرية".