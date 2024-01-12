عدلي القيعي: وسام أبو علي سفير الكرة الفلسطينية الجديد في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، على تعاقد القلعة الحمراء مع الدنماركي فلسطيني الأصل وسام أبو علي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "القيعي"، في لقائه ببرنامج "ملك وكتابة"، المذاع على قناة الأهلي، اليوم الخميس، إن هذه الصفقة تلخيص عبقري للمشهد الراهن والمعاناة التي يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة، نتيجة اعتداء جائر وظالم، مضيفًا أن الفيديو التقديمي للصفقة كان وراءه رسالة.

وأوضح أن طريقة تقديم وسام أبو علي جميلة ومعبرة فيها عمق كبير، لافتًا إلى أن جميع الصفقات التي تعاقد مع الأهلي قدمها بشكل رائع وله مغزى وجميل.

وأضاف أنه ننظر إلى صفقة أبو علي على المستوى الفني، لكن على مستوى انها تكون فلسطينية نتمنى لها التوفيق لأنه سيصبح سفير الكرة الفلسطينية الجديد في الأهلي، متمنيًا أن يلقى نفس نجاح السابقون، وينجح في إبهار جماهير الأهلي.

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