جدول مباريات الجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2023، في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبا.

ونرصد جدول مباريات الجولة الأولى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023:

كوت ديفوار – غينيا بيساو، السبت 13 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

نيجيريا – غينيا الاستوائية، الأحد 14 يناير، الساعة 4:00 عصراً.

مصر – موزمبيق، الأحد 14 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

غانا – الرأس الأخضر، الأحد 14 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

السنغال – جامبيا، الإثنين 15 يناير، الساعة 4:00 عصراً.

الكاميرون – غينيا، الإثنين 15 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

الجزائر – أنجولا، الإثنين 15 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

بوركينا فاسو – موريتانيا، الثلاثاء 16 يناير، الساعة 4:00 عصراً.

تونس – ناميبيا، الثلاثاء 16 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

مالي – جنوب أفريقيا، الثلاثاء 16 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

المغرب – تنزانيا، الأربعاء 17 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

الكونغو الديمقراطية – ناميبيا، الأربعاء 17 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

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