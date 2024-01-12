أمم افريقيا .. ضربة جديدة لنسور نيجيريا بإصابة نجم ريال سوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - ضربة قوية جديدة تلقها معسكر منتخب نيجيريا قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية يوم السبت المقبل بالعاصمة الايفوارية أبيدجان بعد قرار الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بأستبعاد صديق عمر مهاجم نادي ريال سوسيداد الأسباني من قائمة منتخب نيجيريا بسبب الإصابة.

ويعد صديق عمر احد اهم العناصر الهجومية في منتخب نيجيريا إلى جانب فيكتور اوسيمين و كلين ايهاناتشو وابنصاب والمستبعد هو الاخر من تشكيلة نيجيريا فيكتور بونيفاس .

وشارك صديق عمر الاعب السابق لنادي الميريا الأسباني في المباراتين الوديتين لمنتخب نيجيريا استعدادا للكان الأفريقي لكنه اصيب في المباراة الثانية وأعلن بالفعل عن إصابته في الركبة و خضوعه لعدد من الفحوصات الطبية لركبته اليمنى الا ان المفاجاة تلسيئة للجمهور النيجيري كان الاعلان عن استبعاد صديق عمر نهائيا من قائمة منتخب نيجيريا بسبب اصابته في الركبة وحاجته للعلاج لفترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع .

اصابة صديق عمر ستضع كل العبء الهجومي سيكون على فيكتور اوسيمين في ظل عدم الجاهزية الكاملة لكليتشي ايهاناتشو و بديل فيكتور بونيفاس تيريم موفي .

يذكر ان النيجيري صديق عمر كان لاعبا ضمن المنتخب الاوليمبي النيجيري الذي حصد الميدالية البرونزية في الالعاب الاوليمبية في ريو دي جانيرو ٢٠١٦ .

المعروف ان منتخب نيجيريا سيلعب في المجموعة الأولى لكأس الأمم الافريقية إلى جانب كل من كوت ديفوار وغينيا الأستوائية وغينيا بيساو .