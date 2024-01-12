تريزيجيه بعد خسارة لقب أفريقيا مرتين: منتخب مصر سيتوج بـ الكأس

أكد محمود حسن “تريزيجيه” لاعب منتخب مصر، أن هدف الفراعنة هو التتويج بكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، وتعويض خسارة نهائيين سابقين.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بملاقاة نظيره موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”: “جميع المنتخبات قوية، ولديها لاعبين رائعين وهدفهم التتويج بلقب أمم أفريقيا”.

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وواصل نجم منتخب مصر: “مجموعتنا صعبة وليست سهلة، ولكننا سنخوض جميع المباريات كأنها نهائي وسنرى ما سيحدث”.

وأكمل تريزيجيه: “تواجد منتخب مصر في كوت ديفوار من أجل الفوز باللقب، ومنذ وصولنا إلى هنا والجميع داخل لديه هدف واحد”.

واختتم نجم منتخب مصر: “خسارة النهائي عامي 2017 و2021 كان مؤلما، والأمر صعب ولكننا سنحاول التتويج باللقب، وهذه المرة بإذن الله سنفوز باللقب”.

وسيتم نقل أحداث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.