لاعب اهلاوي جديد في قائمة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2023

حسم النادي الاهلي بشكل رسمي صفقته الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد ضم عمر كمال عبد الواحد قادمًا من فريق فيوتشر.

وأعلن عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في النادي الاهلي، ووليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، نجاح المفاوضات بين الفريقين، مقابل إعارة 3 لاعبين شباب.

وأعلن دعبس حصول فيوتشر على خدمات الثلاثي زعلوك ورشدان وكباكا على سبيل الإعارة، مقابل انتقال عمر كمال إلى الاهلي.

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وأصبح النادي الاهلي بعد ضم عمر كمال، هو أكثر أندية القارة الأفريقية، التي يشارك منها في كأس أمم أفريقيا بالتساوي مع صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 11 لاعبًا.

ورفع النادي الاهلي عدد لاعبيه في منتخب مصر إلى 8 لاعبين وهم: محمد الشناوي – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – إمام عاشور – محمود كهربا – مروان عطية، بالإضافة إلى الثلاثي المحترف: أليو ديانج – علي معلول – بيرسي تاو.

وتعد صفقة عمر كمال هي الصفقة الثانية بعد تعاقدهم مع وسام أبو علي.