أول تعليق من الزمالك بعد تعاقد الاهلي مع عمر كمال

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على تعاقد الاهلي مع عمر كمال عبد الواحد نجم فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في النادي الاهلي، قد أعلن مساء اليوم الخميس، التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من فيوتشر.

وقال المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات تليفزيونية: “إدارة النادي لم تفاوض مطلقًا مودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبدالواحد، قبل أن يتعاقد مع الاهلي”.

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وأضاف المتحدث الرسمي: “البعض أصبح يتحدث بأخبار غير صحيحة تخص المفاوضات، ويقحم اسم الزمالك بشكل غير صحيح، وأوجه الشكر لـ وليد دعبس رئيس فيوتشر على تصريحه بعدم مفاوضات الأبيض لضم عمر كمال”.

واختتم: “سيتم حل أزمة القيد في الزمالك قبل نهاية شهر يناير الجاري، من أجل إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، ونبحث عن العناصر التي يحتاجها الفريق وليست الصفقات الجماهيرية”.

ويعد عمر كمال عبد الواحد هو ثان صفقات الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تعاقدهم بشكل رسمي مع المهاجم الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي.