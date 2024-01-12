عدلي القيعي يعلن انتقال عمر كمال عبدالواحد للنادي الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن توصل مسؤولي القلعة الحمراء لاتفاق نهائي للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال "القيعي"، في لقائه ببرنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، مساء الخميس، إنه توصلنا لاتفاق نهائي مع نادي مودرن فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد بشكل رسمي إلى النادي الأهلي في يناير الجاري.



وأشاد القيعي بدور أمير توفيق مدير التعاقدات في ملف المفاوضات، لافتًا إلى أنه كان هناك حرص كبير من وليد دعبس رئيس فيوتشر على التعاون بشكل قوي مع الأهلي.

وأضاف أن فيوتشر توصل لاتفاق مع 3 لاعبين واعدين من قطاع الناشئين وهم مستقبل نجوم الكرة المصرية، وإبرام الصفقة مقابل انتقال الثلاثي الشاب محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان إلى مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة.

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