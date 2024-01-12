عمر كمال عبدالواحد.. الأهلي وفيوتشر يكشفان تفاصيل الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن تفاصيل الاتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي لاتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد.

وفي تصريحات بفضائية "ETC" عبر برنامج "بوكس تو بوكس" مساء الخميس، قال دعبس: "أتمنى التوفيق لـ عمر كمال عبدالواحد في النادي الأهلي، وايضًا للثلاثي زعلوك ورشدان وكباكا المنضم إلينا على سبيل الاعارة من القلعة الحمراء".

وأضاف دعبس: "الأهلي ساند ودعم فيوتشر بشكل قوي منذ البداية، بخلاف رغبة عمر كمال في الانتقال للأهلي، وهو لاعب دولي ومميز وعلى خلق ومن اللحظة الأولى مهتم بمصلحة فيوتشر".

وأكد رئيس نادي مودرن فيوتشر: "حصلنا على زعلوك ورشدان وكباكا لمدة سنتين ونصف على سبيل الإعارة".

وواصل: "التفاصيل الخاصة بقطع إعارة أي لاعب وعودته للنادي الأهلي أمور طبيعية، طالما العلاقة بين الناديين جيدة فالتعاون سوف يستمر، والأهلي لديه مخزون محترم جدًا من اللاعبين والناشئين".

وتابع دعبس: "دعمنا فريق فيوتشر بالعناصر التي نحتاجها، لدينا في النادي استراتيجية جديدة تهتم بالنزول بالأعمار ووجود عنصر الشباب بقوة خصوصا من بداية سن العشرين نريد تجهيز فريق واعد".

وأكمل: "نادي الزمالك لم يتفاوض معنا نهائيًا لضم عمر كمال عبدالواحد، وحتى اللحظة لا يوجد أي مفاوضات مع الزمالك".

وقال: "الزمالك حتى هذه اللحظة لديه إيقاف قيد وبالتالي لن يكون هناك تفاوض، ونتمنى أن يتم حل تلك الأزمة، ولا يوجد أي عروض من الزمالك لضم ناصر ماهر، وكل ما يتردد غير صحيح".

وأضاف: "وصلت من دبي قبل يومين وكان هناك اتصالات من محمود الخطيب وعدلي القيعي بشأن ضم عمر كمال، الأهلي من أول لحظة وهو مهتم بضم اللاعب بجانب الاحترام في الأسلوب".

وأتم رئيس نادي فيوتشر: "اللاعب متبقي له 6 أشهر مع فيوتشر ولكن الأهلي يريد أن يكون هناك روح وتعاملات محترمة وكان هناك حديث مباشر معنا".

وختم وليد دعبس: "تربطني علاقة مع الخطيب منذ فترة طويلة، لديه ميزة فهو شخص مباشر وكلمته واحدة ولا يوجد تلاعب في الكلام، والنادي الأهلي يمتلك مفاتيح كثيرة في التفاوض ويكفى وجود عدلي القيعي".

الأهلي يكشف التفاصيل

كما تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن صفقة التعاقد مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد قادمًا من مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال القيعي، خلال تقديم برنامجه "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية "الأهلي": "تلك الصفقة ثمرة علاقة محترمة جدًا بدأت باحترام وحب متبادل، يجب أن اشيد جدًا بوليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر".

وأضاف القيعي: "دعبس صعب في التفاوض ويريد مصلحة ناديه ويتحرك في إطار هذا المنظور مع احترامه الكامل للنادي الأهلي وحرصه على أن تكون هذه البداية لمشوار ناجح بين الناديين".

وتابع: "تم تكليفي بالتواصل مباشرة مع وليد دعبس في البداية ووضعنا الملامح، وكلما يجد جديد أو يحدث عائقًا، يتم التواصل وإعادة الأمور لنصابها الصحيح باتفاق واحترام شديد لتحقيق رغبات نادي فيوتشر وايضا الالتزام أمام الأهلي بتحقيق رغبة نجم كبير أن ينضم للقلعة الحمراء".

وواصل: "نبني جسورًا وتواصل ومحبة وعلاقات مع نادي فيوتشر، لأن ما لمسناه من وليد دعبس هو الحرص على ذلك".

وأكمل القيعي: "أمير توفيق وهيثم عرابي كان لهما دور رائع، عمر كمال يريد الاطمئنان على نفسه وهو يلعب مع منتخب مصر ولا نريد تشتيته، إلى أن ياتي وقت تكتمل فيه ملامح الاتفاقات".

وأكد رئيس شركة الكرة بالأهلي: "ملامح الاتفاق تمت بين الأهلي وفيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد، ثلاثة لاعبين ناشئين استطاع نادي فيوتشر ووليد دعبس اختيارهم، ثلاثة لاعبين واعدين جدًا سيكونون نجوم المستقبل في الكرة المصرية".

وشدد: "ملامح الاتفاق كلها تم الاتفاق عليها، وحاليًا نسير في الإجراءات وبدأت منذ ساعات".

كما تطرق عدلي القيعي للحديث عن صفقة وسام أبو علي: "من ضمن المزايا والمرونة في صفقة وسام ونتيجة حرص اللاعب على الانضمام للنادي الأهلي، أنها تمت بتقسيط مريح على الأهلي على ثلاثة سنوات".