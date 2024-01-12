رادولوفيتش يستقر على تشكيل منتخب لبنان لمواجهة قطر

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش المدير الفني لمنتخب لبنان على التشكيلة الأساية التي تخوض مباراة إتتاح بطولة كأس آسيا أمام قطر مساء اليوم الجمعة.

ويعتمد رادولوفيتش على تشكيل تضم مزيجاً بين عنصري الخبرة والشباب، في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

التشكيل المتوقع لمنتخب لبنان أمام قطر

ومن المتوقع أن يدخل منتخب لبنان مباراة اليوم أمام قطر بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: مصطفى مصطر

خط الدفاع: قاسم الزين - حسين زين -روبرت ملكي - نصار نصار

خط الوسط: دهيني سوني- محمد حيدر -باسل جرادي - محمد علي

خط الهجوم: علي طنيش و هلال الحلوة

موعد مباراة لبنان وقطر في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في إفتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.