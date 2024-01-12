تشكيل منتخب قطر المتوقع لمواجهة لبنان في إفتتاح كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر على تشكيلته الأساسية لمباراة إفتتاح بطولة كأس آسيا أمام نظيره اللبناني.

ويأمل العنابي في تحقيق إنطلاقة قوية بصفته حامل اللقب وحصد أول ثلاثة نقاط في دور المجموعات على حساب لبنان.

وأكد ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر أن فريقه لديه طموحات كبيرة ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة مشيراً إلى صعوبة المباراة الإفتتاحية دائماً.

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام لبنان

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب القطري المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خوخي بوعلام - لوكاس مينديز - همام أحمد

خط الوسط: أحمد علاء - مصطفى مشعل - أحمد فتحي

خط الهجوم: حسم الهيدوس- المعز علي - أكرم عفيف

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في إفتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.