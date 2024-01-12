صافرة مصرية تقود مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاح أمم أفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشكل رسمي على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مواجهة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وستنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار بدايًة من غد السبت وتستمر حتى 11 من شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة الأفريقية بين كوت ديفوار صاحب الأرض مع غينيا بيساو، غدًا السبت في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وبات الحكم الدولي أمين عمر قريبًا بشكل كبير من إدارة مواجهة كوت ديفوار أمام نظيره غينيا بيساو في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يعاون أمين عمر كل من أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال “مساعدين”، محمد معروف حكم رابع وفي تقنية الفيديو (الفار)، سيتواجد الثنائي محمود عاشور ومحمود البنا.