الاهلي يستعيد نجمه المحترف قبل موقعة شباب بلوزداد الجزائري

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مفاجأة سارة خلال الساعات الماضية بعد استعادة أحد اللاعبين المصابين قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وشهدت تدريبات النادي الاهلي الجماعية عودة التونسي محمد الضاوي كريستو جناح المارد الأحمر بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان كريستو قد أصيب بشدة في العضلة الخلفية أدى إلى استبعاده من المشاركة في مباريات المارد الأحمر القادمة قبل انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للعودة مجددًا.

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وخضع كريستو لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي من أجل الاطمئنان على جاهزيته والتأكد من عدم ‏وجود أي شكوى طبية له قبل مشاركته في التدريبات.

وكان كريستو قد ارتبط بالرحيل عن قلعة بطل أفريقيا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الاهلي لملاقاة فريق شباب بلوزداد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.