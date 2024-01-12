بيراميدز يصدم الزمالك بخصوص الصفقة المنتظرة

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف نادي بيراميدز من بيع اللاعب محمود صابر صانع ألعاب النادي السماوي إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع إدارة بيراميدز لحسم صفقة التعاقد محمود صابر في الميركاتو الشتوي الحالي لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

وأكدت التقارير أن هناك ضغط من جانب محمود صابر على نادي بيراميدز للانتقال إلى القلعة البيضاء وذلك بعد الحصول على توقيعه من جانب أحد أعضاء النادي الأبيض في الساعات الماضية بصورة رسمية.

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ووضع بيراميدز شرطًا قويًا للاستغناء عن محمود صابر لصالح الزمالك يتمثل في الحصول لى المستحقات المتأخرة من صفقة نبيل عماد دونجا وعمر جابر والتي تبلغ 18 مليون جنيه.

وانتظم صابر في تدريبات بيراميدز الجماعية للفريق بشكل رسمي، وذلك بعد إنهاء النادي إعارته إلى نادي زد خلال الفترة الماضية.