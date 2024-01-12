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"يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".. أوناحي ينتقد طريقة لعب منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد لاعب منتخب المغرب ومارسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي، طريقة لعب منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال أوناحي لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

واختتم: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

وأقصى منتخب مصر نظيره المغربي من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية السابقة، عقب الفوز بنتيجة 2-1، وكان حينها أوناحي على مقاعد البدلاء.

ويشارك منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة السادسة، التي تضم تنزانيا وزامبيا والكونغو الديموقراطية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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