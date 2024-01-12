"يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".. أوناحي ينتقد طريقة لعب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
انتقد لاعب منتخب المغرب ومارسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي، طريقة لعب منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023.
وقال أوناحي لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".
واختتم: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".
وأقصى منتخب مصر نظيره المغربي من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية السابقة، عقب الفوز بنتيجة 2-1، وكان حينها أوناحي على مقاعد البدلاء.
ويشارك منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة السادسة، التي تضم تنزانيا وزامبيا والكونغو الديموقراطية.
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