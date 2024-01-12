رئيس فيوتشر يعلن انتقال عمر كمال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن رئيس نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس، انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي.

وقال دعبس خلال تصريحات تلفزيونية: "أتمنى التوفيق لعمر كمال في النادي الأهلي، من الطبيعي أن تبحث عن مصلحة ناديك ثم من وقف إلى جانبك، الأهلي وقف إلى جانب مودرن فيوتشر ومازال ونريد زيادة العلاقة بيننا، وكل ذلك بالإضافة إلى رغبة اللاعب في الانتقال إليه".

وأضاف: "الزمالك لم يدخل أي مفاوضات مع مودرن فيوتشر لضم عمر كمال خاصة أنه يعاني من وقف القيد".

واختتم وليد دعبس: "عمر كمال يتبقى له ستة أشهر فقط في تعاقده معنا ولكن الأهلي لم يرغب في الذهاب للباب الخلفي بل كان هناك حالة احترام وتفاوض معنا".

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