طاقم تحكيم مصري للمباراة الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية 2023، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويدير اللقاء الحكم المصري أمين عمر ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال (مساعد أول)، أحمد حسام طه (مساعد ثان)، محمد معروف (حكم رابع).

وتكون الزامبية ديانا شيكوشتا مساعد حكم احتياطي، فيما يراقب المباراة أحمد مجاهد وفي تقنية الفيديو "VAR" يوجد محمود عاشور ويعاونه محمود البنا، ويراقب المباراة المغربي يحيى حدقة.

وتقام مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، في العاشرة مساء غدا السبت 13 يناير 2024.

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