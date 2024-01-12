أمم أفريقيا.. طاقم حكام مصري يدير مباراة الافتتاح غدا

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو .

يضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمود البنا حكم فيديو مساعد .

ويقام اللقاء الافتتاحي غدا السبت ضمن منافسات كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار والتي ستقام بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ونظيره غينيا بيساو علي ملعب ابيمبي " الحسن واتارا الاولمبي " في ابيديجان في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .