أمم أفريقيا.. فيتوريا يعلن حالة الطوارئ في منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الجهاز الفني للمنتخب على رفع الأحمال التدريبية خلال المعسكر المقام حاليًا في كوت ديفوار، استعدادًا لمباراة كوت ديفوار، المقررة الأحد المقبل في مستهل مشوار الفراعنة بالمجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2023.



وخاض منتخبنا مرانه الثاني على "جاردان بوتانيك"، أمس الخميس، والذي اشتمل على تدريبات بدنية قوية، حيث يتمسك البرتغالي روي فيتوريا بخطة لرفع الأحمال البدنية من أجل رفع كفاءة اللاعبين وقدرتهم على تحمل الأجواء وضغوط المباريات في كوت ديفوار.

ويراهن فيتوريا في مرحلة المجموعات على حصد أكبر عدد من النقاط من أجل التأهل إلى دور الـ16 بأفضل صورة، لذلك ستكون مباراة موزمبيق هي مفتاح التأهل للفراعنة، خصوصًا أن الفوز بها يمنح الفريق دفعة هائلة في باقي المباريات، وتحديدًا في الجولة الثانية أمام غينيا.

وأجرى فيتوريا محاضرة بالفيديو للاعبين كشف خلالها عن مواطن القوة والضعف في المنافس، حيث حذر من الاستهانة بمنتخب موزمبيق، مؤكدًا أن لديهم دوافع قوية للظهور بأفضل شكل في المباراة الأولى ويريدون خطف نقطة على الأقل، لذلك لابد من الحذر أمامهم وفرض شخصية المنتخب من بداية اللقاء حتى لا يسمح لهم بأي تقدم.

وسلط فيتوريا الضوء خلال المحاضرة على أبرز مفاتيح اللعب في المنافس وهو رينيلدو ماندافا ظهير أتليتيكو مدريد، مطالبًا بفرض رقابة لصيقة عليه وعدم منحه فرصة للتقدم وصناعة الفرص أو التسجيل.

وخلال التدريب الأخير، كلف فيتوريا مساعديه بإجراء تدريبات على مواجهة الكرات العرضية التي يتميز بها المنافس، حيث يمتلك لاعبين من ذوي الأطوال العالية، والتي تمثل خطورة على المنتخب، مكلفًا حجازي وعبد المنعم بتوجيه اللاعبين خلال الكرات الثابتة لمواجهة هذا الخطر.

وكشف مدرب الفراعنة ثغرات واضحة أيضًا في دفاع المنافس الشهير بالأفاعي السوداء، حيث أن حارس مرمى الأساسي لديهم يعد نقطة ضعف خصوصًا في تعامله مع التسديدات القوية، لذلك سيكون للاعبي الوسط (محمد النني وإمام عاشور وحمدي فتحي) بخلاف محمد صلاح وتريزيجيه أو مرموش تعليمات واضحة بالتسديد في أكثر من مناسبة للضغط على المنافس وإجباره على ارتكاب الأخطاء.

وتطرق فيتوريا للحديث عن الدور البارز الذي يلعبه محمد صلاح مع المنتخب، قائلا: "ما قلته دائما أن اللاعب الأفضل يجب أن يكون الأفضل في كل مكان، يجب أن يكون لديه سيارة جميلة ومنزل جميل، وداخل الملعب يمتلك سلوكا عاليا وموقفا احترافيا.. ومحمد صلاح لديه كل شيء".

وأضاف فيتوريا:" محمد صلاح قائد.. ليس ذلك فحسب، يتمتع صلاح بروح الفريق التي تبهرني، يهتم بزملائه في الفريق والمنتخب، هذا اللاعب لديه هدية".

وتابع:" صلاح يسمح لكل واحد منا بزيادة معاييرنا، إنه مهم جدا للفريق، وجود لاعب مثله يساهم بشكل كبير في تطوير المنتخب، وأنا مرتاح جدا لوجوده".

وتطرق فيتوريا للحديث عن مصطفى محمد، قائلًا: "كنت حريص على أن أشاهد مباريات مصطفى محمد مع نانت، وأتواصل معه بانتظام، لديه إمكانات هائلة، إنه جيد بالفعل ولكن يمكن أن يصبح أفضل".

في سياق متصل، حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إجراء جلسة تصوير للاعبي المنتخب، شارك فيها محمد صلاح وكهربا ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد النني، والتي أضفت أجواء كوميدية على معسكر الفراعنة في أبيدجان.