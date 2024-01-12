كأس آسيا.. حسن معتوق يعلن إعتزاله دولياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حسن معتوق، قائد منتخب لبنان، الاعتزال دولياً عقب منافسات كأس آسيا، قطر 2023، والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة.

ويستهل المنتخب اللبناني مشواره في النسخة الثامنة عشر من نهائيات كأس آسيا 2023، بمواجهة قطر، مستضيف البطولة، على ملعب لوسيل، في السادسة مساء اليوم.

وقال كابيتانو المنتخب اللبناني، حسن معتوق، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة قطر، إن نسخة كأس آسيا 2023، ستكون الأخيرة له، حيث سيعلن اعتزاله الدولي.

وانضم مهاجم الأنصار اللبناني، حسن معتوق، صاحب 36 عامًا، لمنتخب لبنان لأول مرة في 2006، حيث خاض 107 مباراة دولية، سجل خلالها 22 هدفًا.

وشارك حسن معتوق، في مختلف البطولات بقميص لبنان، حيث سجل 7 أهداف في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، و8 أهداف في تصفيات كأس آسيا، بينما سجل هدفًا واحدًا، أثناء مشاركته الوحيدة مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا، خلال نسخة 2019، ووقع على الهدف في شباك كوريا الشمالية.

وأضاف حسن معتوق، أنه سيقود منتخب لبنان، خلال البطولة الآسيوية، بتركيز عالي لتحقيق أفضل النتائج، مضيفًا أن المهمة ليست سهلة، ولكن سيسعى منتخب الأرز، نحو تقديم أفضل ما لديه في البطولة، مشيداً بملاعب البطولة، الذي وصفها بالعالمية، مضيفاً ان فريق بلاده سيقدم أفضل ما لديه في كأس آسيا 2023.