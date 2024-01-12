"٣٧ هدفا وقميص الزمالك شهرين".. أرقام عمر كمال عبد الواحد صفقة الأهلي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت صفقة انتقال لاعب فيوتشر السابق عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي، وأكد رئيس النادي الأول إتمام التعاقد، إذ قال خلال تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى التوفيق للاعب في النادي الأحمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي البحث عن مصلحة فيوتشر.

وخاض عمر كمال عبد الواحد 69 مباراة مع نادي فيوتشر، وسجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين، فيما حصل على 9 بطاقات صفراء، وارتدي عبد الواحد قميص المصري البورسعيدي في 88 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 6 أهداف، فيما حصل على 8 بطاقات صفراء.

ولعب مع الشرطة في بداية مسيرته 47 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وحصل على 7 بطاقات صفراء، كما أنه لعب لصالح بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" 15 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

في المجمل، خاض عمر كمال عبد الواحد 219 مباراة مع مختلف الأندية في جميع البطولات، سجل خلالها 37 هدفا وصنع 11، وحصل على 25 بطاقة صفراء.

وانتقل عمر كمال إلى الزمالك من المصري في أغسطس 2021، إلا أن إيقاف قيد الأبيض منع تسجيل الزمالك للاعب، لينتقل في أكتوبر 2021 إلى نادي فيوتشر.

وكتب عمر كمال حينها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": " الحمد لله خطوة مهمة في مشواري الكروي بإتمام التعاقد رسميا مع نادي الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية أتمنى من الله التوفيق فيما اختارني له واختاره لي وأن أكون عند حسن الظن وخاصة جمهور نادي الزمالك العظيم واستمر في تحقيق أهدافي ومن أهمها اللعب بقميص منتخب مصر الأول ان شاء الله".

وارتدى عمر كمال عبد الواحد قميص نادي الزمالك وخاض التدريبات مع الفريق، لكن إيقاف قيد الأبيض حال دون استمراره، وعلق اللاعب حينها: "قدر الله وماشاء فعل والحمد لله في السراء و الضراء".

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