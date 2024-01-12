الامارات | قوائم مدججة بالنجوم.. هذه هي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس إفريقيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن قوائم مدججة بالنجوم.. هذه هي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس إفريقيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك 5 منتخبات عربية في كأس إفريقيا 2023 في كوت ديفوار وسط طموحات كبيرة باستعادة اللقب الذي ناله المنتخب الجزائري في 2019 كآخر منتخب عربي فاز بالكأس.

في ما يأتي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق السبت في ساحل العاج، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الإفريقي، حيث ضمت قوائم مدججة بالنجوم في أفضل الأندية الأوروبية والعربية والإفريقية والآسيوية.

- مصر -* حراس المرمى:

1- أحمد الشناوي (بيراميدز) 14-5-1991

16- محمد الشناوي (الأهلي) 18-12-1988

23- محمد أبو جبل "غاباسكي" (البنك الأهلي) 29-1-1989

26- محمد صبحي (الزمالك) 15-7-1999

* الدفاع:

2- علي جبر (بيراميدز) 1-1-1989

3- محمد هاني (الأهلي) 2-2-1996

4- عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) 29-9-1993

6- أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) 25-1-1991

12- محمد حمدي (بيراميدز) 15-3-1995

13- أحمد فتوح (الزمالك) 22-3-1998

15- ياسر ابراهيم (الأهلي) 10-2-1993

21- أحمد سامي (بيراميدز) 1-4-1992

24- محمد عبد المنعم (الأهلي) 1-2-1999

* الوسط:

5- حمدي فتحي (الوكرة القطري) 29-9-1994

8- إمام عاشور (الأهلي) 20-2-1998

14- مروان عطية (الأهلي) 1-8-1998

17- محمد النني (أرسنال الانكليزي) 11-7-1992

20- محمود حمادة (المصري) 1-6-1994

25- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) 10-1-1996

27- مهند لاشين (بيراميدز) 29-5-1996

* الهجوم:

7- محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي) 1-10-1994

9- أحمد حسن "كوكا" (بينديكسبور التركي) 5-3-1993

10- محمد صلاح (ليفربول الانكليزي) 15-6-1992

11- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي) 13-4-1994

18- مصطفى فتحي (بيراميدز) 12-5-1994

19- مصطفى محمد (نانت الفرنسي) 28-11-1997

22- عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 7-2-1999

- الجزائر -* حراس المرمى:

1- مصطفى زغبة (ضمك السعودي) 21-11-1990

16- أنتوني ماندريا (كاين الفرنسي) 25-12-1996

23- رايس مبولحي (شباب بلوزداد) 25-4-1986

26- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة) 11-10-1994

* الدفاع:

2- عيسى ماندي (فياريال الاسباني) 22-10-1991

3- كيفن غيتون (متز الفرنسي) 14-3-1996

4- أمين توغاي (الترجي التونسي) 22-1-2000

5- أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) 13-3-1998

15- ريان آيت نوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) 6-6-2001

20- يوسف عطال (نيس الفرنسي) 17-5-1996

21- رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) 16-4-1995

24- زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة) 20-3-1999

25- ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 1-1-2001

* الوسط:

6- رامز زروقي (فينورد الهولندي) 26-5-1998

10- سفيان فيغولي (كاراغومروك التركي) 26-12-1989

11- حسام عوار (روما الإيطالي) 30-6-1998

14- هشام بوداوي (نيس الفرنسي) 23-9-1999

17- فارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 28-11-2002

19- نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) 24-11-1994

21- إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) 1-12-1997

* الهجوم:

7- رياض محرز (الأهلي السعودي) 21-2-1991

8- يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) 14-3-1992

9- بغداد بونجاح (السد القطري) 14-11-1991

12- آدم وناس (ليل الفرنسي) 11-11-1996

13- إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) 18-6-1988

18- أمين عمورة (سان جيلواز البلجيكي) 9-5-2000

- موريتانيا -* حراس المرمى

1- ناموري دياو (تفرغ زينة) 30-12-1994

16- باباكار نياس (غانغان الفرنسي) 20-12-1996

22- مباكيه ندياي (نواكشوط كينغز) 19-12-1994

* الدفاع:

2- خديم دياو (الهلال السوداني) 7-7-1998

3- علي اعبيد (أراد الروماني) 11-12-1997

5- الأمين با (فارازدين الكرواتي) 24-8-1997

13- نوح محمد العبد (نواذيبو) 24-12-2000

14- دلاهي يالي (الحدود العراقي) 1-11-1997

20- إبراهيما كيتا (مازيمبي الكونغولي الديموقراطي) 8-1-2001

21- الحسن احوبيب (الزوراء العراقي) 31-10-1993

24- بكاري ندياي (القوة الجوية العراقي) 26-11-1998

* الوسط:

4- عمر غاساما (شاتورو الفرنسي) 1-9-1995

6- غوسوما فوفانا (دوكسا كاتوكوبياس القبرصي) 17-12-1992

7- الحاج با (نواذيبو) 5-3-1993

8- محسن بده (نواذيبو) 18-7-1997

10- إدريسا تيام (مسيمير القطري) 2-9-2000

12- باكاري كامارا (فيلفرانش بوجوليه الفرنسي) 4-1-1994

18- سيدي أحمد محمد العبد (نواذيبو) 5-5-2001

26- عمر نغوم (بو الفرنسي) 9-3-2004

* الهجوم:

9- حميه الطنجي (اتحاد طرابلس الليبي) 1-5-1998

11- سليمان آن (داينزي البلجيكي) 5-12-1997

15- سليمان دوكارا (ماغوسا تورك غودجو التركي) 29-9-1991

19- أبو بكاري كويتا (سان تروند البلجيكي) 20-9-1998

23- أعمر سيدي بونا (نواذيبو) 31-12-1998

25- با إبنو با (كونكارنو الفرنسي) 5-1-1993

27- أبوبكر كامارا (الجزيرة الإماراتي) 7-3-1995

- تونس -* حراس المرمى:

1- معز حسن (الافريقي) 5-3-1995

16- أيمن دحمان (الحزم السعودي) 28-1-1997

22- بشير بن سعيد (المنستير) 29-11-1992

* الدفاع:

2- علي العابدي (كاين الفرنسي) 20-12-1993

3- منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) 26-5-1998

4- ياسين مرياح (الترجي) 2-7-1993

12- علي معلول (الأهلي المصري) 1-1-1990

13- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) 29-9-1991

15- أسامة حدادي (غرويتر فورت الألماني) 28-1-1992

20- يان فاليري (أنجيه الفرنسي) 22-2-1999

21- وجدي كشريدة (أتروميتوس اليوناني) 5-11-1995

26- علاء غرام (الصفاقسي) 24-7-2001

* الوسط:

5- محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري) 6-9-1999

6- حسام تقا (الترجي) 16-8-2000

8- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي) 2-4-1999

10- أنيس بن سليمان (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 16-3-2001

14- عيسي العيدوني (أونيون برلين الألماني) 13-12-1996

17- إلياس السخيري (أينتراخت فرانكفورت الألماني) 10-5-1995

25- محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري) 24-4-2000

* الهجوم:

7- يوسف المساكني (العربي القطري) 28-10-1990

9- هيثم الجويني (الملعب التونسي) 7-5-1993

11- طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) 16-1-1992

18- سيف الدين اللطيف (فينترهور السويسري) 22-4-2000

19- بسام الصرارفي (الإفريقي) 25-6-1997

23- نعيم السليتي (الأهلي القطري) 27-7-1992

24- سيف الله الجزيري (الزمالك المصري) 11-2-1993

27- الياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي) 10-2-1999

- المغرب -* حراس المرمى:

1- ياسين بونو (الهلال السعودي) 5-4-1991

12- منير المحمدي (الوحدة السعودي) 10-5-1989

22- المهدي بنعبيد (الجيش الملكي) 24-1-1998

* الدفاع:

2- أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي) 4-11-1998

3- نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني) 14-11-1997

5- نايف أكرد (وست هام الإنكليزي) 30-3-1996

6- رومان سايس (الشباب السعودي) 26-3-1990

13- يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي) 28-9-1987

18- عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني) 10-3-1999

25- يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي) 2-3-1995

26- شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني) 17-6-2003

27- محمد الشيبي (بيراميدز المصري) 21-1-1993

* الوسط:

4- سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي) 21-8-1996

7- حكيم زياش (غلطة سراي التركي) 193-1993

8- عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي) 19-4-2000

10- أمين حارث (مرسيليا الفرنسي) 18-6-1997

11- إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي) 28-1-2001

14- أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي) 29-5-2001

15- سليم أملاح (فالنسيا الإسباني) 15-11-1996

16- عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) 17-12-2001

17- سفيان بوفال (الريان القطري) 17-9-1993

23- بلال الخنوس (غنك البلجيكي) 10-5-2004

24- أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي) 24-1-2002

* الهجوم:

9- طارق تيسودالي (خنت البلجيكي) 2-4-1993

19- يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) 1-6-1997

20- أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) 25-6-1993

21- أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني) 10-5-2000