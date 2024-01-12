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فشل إنعقاد عمومية إتحاد الكرة لعدم إكتمال النصاب القانوني

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة المصري تفويض مجلس ادارة الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جدول الأعمال.

ولم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم لجمعية العمومية تفوّض مجلس ادارة الاتحاد لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جدول الأعمال لليوم الثاني على التوالي وبالتالي تفوض الجمعية العمومية مجلس ادارة الاتحاد برئاسة جمال علام لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جدول الأعمال .

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للسادة أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية في مجلس الادارة علي ما يتخذه من قرارات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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