أمم أفريقيا.. السنغال تسعى للحفاظ على اللقب القاري

ياسر رشاد - القاهرة - انهى منتخب السنغال بقيادة أليو سيسيه المدير الفني، استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التى تحتضنها دولة كوت ديفوار.

ويدخل أسود التيرانجا البطولة تحت شعار "الحفاظ على اللقب الأفريقي"، بعد تتويجه بالنسخة الأخيرة من الكان.

ويبدأ المنتخب السنغالي مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجارى حتى 11 فبراير فى كوت ديفوار، أمام نظيره جامبيا يوم 15 يناير الجاري، على ملعب شارليس كونان باني بمدينة ياموسوكرو.

ويقع المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا، رفقة جامبيا والكاميرون وغينيا، على أن يبدأ أولى مواجهاته في كوت ديفوار.

قائمة منتخب السنغال النهائية لأمم أفريقيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ديني ديانج - موري دياو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - موسى نياخاتي - عبدولاي سيك - إسماعيل جاكوبس - يوسف سابالي - فورموز ميندي - فودو بالي توريه - عبدولاي ندياي.

خط الوسط: نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - باتي سيس - لامين كامارا - شيخو كوياتي - بابا مطر سار - بابا جاي - كريبين دياتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بولاي ديا - حبيب ديالو - إيليمان ندياي - نيكولاس جاكسون - عبد الله سيما.