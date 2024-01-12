نجم سيراميكا كليوباترا يدخل دائرة اهتمامات الاهلي.. ليس محمد شكري

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن اقتراب النادي الاهلي من حسم التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن النادي الاهلي عن التعاقد مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد والدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” احمد رمضان بيكهام المنتقل الي سيراميكا كليوباترا من الاهلي، هو المدافع الاول المرشح للعودة للنادي الاهلي لتدعيم دفاعه”.

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وأضاف” بيكهام تفوق علي جميع منافسيه من حيث أرقامه و خبرته و صلابته في الدفاع و قدرته علي اللعب في اكثر من مركز بنفس الكفاءة و كان نجم المنتخب الاوليمبي المصري في أزهى عصوره، و صنع نجوميته اثناء إعارته لسموحة من النادي الاهلي”

ويستعد الاهلي لملاقاة فريق شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من فعاليات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.