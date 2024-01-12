من الديبا إلى العلودي.. أبرز "هاتريك" في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات على انطلاق البطولة الأكبر في القارة السمراء، كأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر لها أن تنطلق غدا السبت 13 يناير، وعلى مدار 33 نسخة من البطولة تم تسجيل 17 ثلاثية "هاتريك"، بداية من الديبا إلى العلودي .

محمد دياب العطار "الديبا" 1957

حفر محمد دياب العطار "الديبا" اسمه في سجلات تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ أنه سجل أول ثلاثية في النسخة الأولى من البطولة عام 1957، بالتحديد في مباراة النهائي، مصر ضد إثيوبيا والتي انتهت لمنتخب الفراعنة بنتيجة 4-0.

وأصبح الديبا من أول المصريين الذين يسجلون ثلاثية "هاتريك" في كأس الأمم الإفريقية، إذ تحتفظ مصر بأكبر عدد ثلاثيات.

هاتريك مصر المزدوج عام 1963

شهدت نسخة 1963 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حدثا فريدا، إذ سجل ثنائي مصري ثلاثية "هاتريك" في مباراة واحدة ضد نيجيريا، والتي انتهت بنتيجة 6-3، حينها أحرز كل من حسن الشاذلي ومحمد مرسي ثلاثية.

ويعتبر الشاذلي اللاعب الوحيد في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي سجل 2 هاتريك، عامي 1963 و1970.

لوران بوكو عام 1970

يعد أسطورة ساحل العاج لوران بوكو أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، إذ أنه سجل 14 هدفًا في 12 مباراة فقط في البطولة، وكان الهداف التاريخي للبطولة لمدة 30 عامًا قبل أن يتفوق عليه الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو.

وسجل لوران 5 أهداف في مباراة فوز ساحل العاج على إثيوبيا بنتيجة 6-1 نسخة 1970، ويعتبر هذا أكبر عدد من الأهداف لصالح لاعب واحد في مباراة بكأس الأمم حتى الآن.

هاتريك بنديكت مكارثي عام 1998

في عام 1998، سجل الجنوب أفريقي بنديكت مكارثي أسرع ثلاثية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية ضد ناميبيا، إذ أنه أحرز في 11 دقيقة فقط، وسجل رباعية في هذه المباراة بالدقائق التالية 8 و11 و19 و21.

سفيان العلودي عام 2008

سجل المغربي سفيان العلودي ثلاثية في مباراة ناميبيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، ويعد هذا الهاتريك هو الأخير في البطولة.

ويعتبر منتخب مصر هو صاحب أكبر عدد من الهاتريك في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، إذ سجل اللاعبين التاليين حسام حسن ومحمود الجوهري.

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