فانتازي.. هل حان الوقت لاستخدام خاصية الوايلد كارد الثانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قام عدد كبير من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي بتفعيل خاصية "الوايلد كارد" الثانية الخاصة بهم بسبب غياب الكثير من نجوم البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وقام أكثر من 550 ألف مدرب فانتازي بتفعيل الخاصية قبل الموعد النهائي يوم الجمعة الساعة 8.15 مساء بتوقيت مصر.

وكان رحيل محمد صلاح نجم ليفربول وسون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير إلى منتخباتهم الوطنية هو السبب الرئيسي لاستخدام كل هذه الخواص قبل الجولة 21.

وازدادت هذه المشكلات بسبب إصابة الثنائي جارود بوين وترينت ألكسندر أرنولد وكلاهما مملوك لأكثر من ربع مدربي فانتازي.

إضافة إلى ذلك العودة المحتملة لإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، الذي عاد من الإصابة وشارك في التدريب، وهناك قرارات كبيرة يجب اتخاذها في كل مركز في الملعب.

مزايا تفعيل الوايلد كارد الآن

وفي حال يوجد في فريقك عدد من اللاعبين الغائبين وتريد الحصول على الكثير من النقاط خلال الفترة المقبلة، فيمكن أن تكون تفعيل الوايلد كارد خطوة جيدة في الوقت الحالي.

وإذا غاب بوين عن مباراة وست هام يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، فإن مدربي فانتازي سيفتقدون أربعة من لاعبي خط الوسط الخمسة الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي، بجانب لاعب ولفرهامبتون هوانج هي تشان.

فيل فودين، وريتشارليسون وكول بالمر جميعهم بدائل جيدة، في حين أن كيفن دي بروين الذي عاد من الإصابة يمكن أن يحدث فارق كبير.

وفي هذه الأثناء، يقدم بيرفيس إستوبينان لاعب برايتون وإيفان توني لاعب برينتفورد خيارات قوية في الدفاع والهجوم في تحديث الفريق.

مزايا تأجيل تفعيل الوايلد كارد

على الرغم من أن الوايلد كارد توفر ميزة فورية، إلا أنه يجب على مدربي فانتازي تجنب لعب تفعيلها الآن إن أمكن، من أجل الاستفادة من الجولة المزدوجة (Double Gameweeks) في وقت لاحق من الموسم.

والحصول على نقاط قليلة في الجولة 21 لا مشكلة فيه، مقابل تأجيل تفعيل الوايلد كارد الثانية التي ستفيد أكثر على المدى البعيد.

وأوضح كشافة الدوري الإنجليزي أن الوقت الحالي يحتاج إلى التفكير في لاعبي خط الوسط الجيدين ووضع أرنولد على دكة البدلاء حتى عودته المحتملة للجولة 22.

ويساعد استخدام اللاعبين البدلاء في هذه المرحلة على تجنب أي انتقالات غير ضرورية، ويجب على مالكي مهاجم شيفيلد يونايتد كاميرون آرتشر أن يضعوه أساسيا على أرضه أمام وست هام.

ومن خلال الاحتفاظ بـ الوايلد كارد، يمكن لمدربي فانتازي اعتماد النهج الشائع للعبها في وقت لاحق من الموسم، لمدة أسبوع أو أسبوعين من الدوري قبل أسبوع اللعب "المزدوج".

ومن خلال شراء اللاعبين الذين لديهم مباراتين، يمكن لمدربي فانتازي بعد ذلك تفعيل خاصية "البنش بوست" (Bench Boost) الخاصة بهم في الجولة المزدوجة، مما يزيد من إمكاناتها لجمع النقاط من جميع لاعبي فريقهم الـ15، حيث سيخوض اللاعبون في ذلك الوقت إجمالي 30 مباراة.

وعادة ما يتم تحديد أسابيع اللعب المزدوجة حسب تواريخ الكأس المحلية، ومن المتوقع أن يكون في الأسبوع 34 وأسبوع 37 حيث يقامان في نفس وقت المراحل الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

إذن الإنتظار هو الحل، ومن خلال الانتظار حتى وقت لاحق من الدوري، يمكن لمدربي فانتازي الحصول على فكرة أفضل عن الفرق التي يجب استهداف لاعبيها ومتى يجب القيام بذلك.

هل تفعيل الوايلد كارد في الجولة 25 مناسب؟

إذا شارك صلاح وسون في المراحل الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا على التوالي، يمكن أن يكون تفعيل الوايلد كارد في الأسبوع 25 فكرة جيدة.

ولا يمكن لمدربي فانتازي فقط إعادة كلا اللاعبين إلى فريقهم، بل يمكنهم أيضا شراء اللاعبين الجيدين المشاركين حاليا في البطولات الدولية.

ويمكن أن يكون ضم صلاح وسون وهوانج إلى جانب لاعب وست هام محمد قدوس في خط وسط خطة جيدة، حيث حقق قدوس 10 نقاط فأكثر ثلاث مرات حتى الآن.