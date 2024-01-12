منتخب تونس يطير إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - توجهت بعثة منتخب تونس، منذ قليل، إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستبدأ غد السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من: مالي، جنوب إفريقيا وناميبيا.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره جامبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء بتوقيت القاهرة

وكان منتخب تونس حقق الفوز وديا على كاب فيردي بهدفين دون رد، في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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