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الامارات | إصابة جديدة تعرقل موسم رافينيا وتقلق تشافي قبل الكلاسيكو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض المهاجم البرازيلي الدولي رافينيا لـ "اصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الايسر" حسب ما ذكر فريقه الإسباني اليوم. وكشف بلاوغرانا انّ مدة غياب اللاعب "تعتمد على تطور إصابته". وأصيب رافينيا في نهاية الشوط الاول من مواجهة الدور نصف النهائي للكأس السوبر الاسبانية امام اوساسونا والتي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني 2-0 في مدينة الرياض ، واستبدل في الدقيقة 42 بلامين يامال.

وكان سبق للاعب ان تعرّض للاصابة في العضلة ذاتها إنما في الفخذ الآخر في 29 سبتمبر الماضي في مباراة امام إشبيلية ضمن الدوري الاسباني. وتركت الاصابة اثرها السلبي على مردود اللاعب البالغ 27 عامًا، حيث لم يخض سوى 15 مباراة مع برشلونة، ومن بينها 8 فقط كلاعب أساسي، مكتفيا بثلاثة اهداف فقط، إضافة الى ثلاث مباريات في .

ويساور القلق مدرب برشلونة تشافي من أجل إيجاد البديل الأمثل في لقاء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر، خاصة وأن الفريق يعاني العديد من الإصابات الأخرى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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