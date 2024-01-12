هيندرسون يجتمع بستيفن جيرارد لتحديد مستقبله مع الاتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة ذي تايمز الانجليزية ان جوردان هيندرسون نجم ليفربول السابق ولاعب الاتفاق السعودي الحالي سيعقد جلسة حاسمة مساء الاحد المقبل مع ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي لتحديد مستقبله بشمل قاطع مع فارس الدهناء كما يطلق على نادي الاتفاق .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان جوردان هيندرسون الذي لم يتذوق طعم الفوز على مدار شهرين مع نادي الاتفاق سيقوم بأبلاغ ستيفن جيرارد برغبته الاكيدة في مغادرة نادي الاتفاق حيث ان هيندرسون مقتنع تماما ان استمراره في نادي الاتفاق ربما يعني فقده مكانه داخل تشكيلة المنتخب الأنجليزي التي ستخوض اليورو المقبل في ألمانيا في شهر يونيو القادم .

واشارت الصحيفة ان هيندرسون يمتلك عددا من العروض المهمة أبرزها كن نادي أياكس أمستردام الهولندي الذي يبدو مهتما بضم هيندرسون خلال الانتقالات الشتوية الحالية وايضا نادي بايرليفركوزن متصدر الدوري الألماني الذي يراقب موقف هيندرسون عن قرب استعدادا للدخول معه في مفاوضات حال انتهاء علاقته مع نادي الاتفاق السعودي .

وكان جوردان هيندرسون قد أعرب عن رغبته في مغادرة الدوري السعودي في أكثر من مناسبة حيث أكد انه ليس متألقما على أجواء الدوري السعودي كما أنه لم يعتاد على التواجد داخل فريق لا يحقق الانتصارات وينافس على البطولات وبالتالي فهو يريد العودة مجددا الى أجواء الكرة الأوربية.