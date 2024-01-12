تشكيل منتخب قطر أمام لبنان .. المعز علي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني لـ منتخب قطر الأول لكرة القدم عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة لبنان بعد قليل في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.

وجاء تشكيل منتخب قطر للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: مشعل برشم

الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس

الهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في إفتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.