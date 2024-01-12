أمم أفريقيا.. جولة تفقدية لمنتخب مصر في استاد "فليكس"(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول عصر اليوم الجمعة استاد "فيليكس هوفويت بوانيي" المستضيف لمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعه بمسؤلي منتخب مصر أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك كما هو متبع في البطولات المجمعة .

تواجد الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة في الزيارة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.