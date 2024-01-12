تفاصيل عقد وسام أبو علي مع الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عقد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الاهلي، بعدما تم إعلان التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن النادي الاهلي أمس الخميس التعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي قادمًا من سيريس السويدي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة 4 مواسم.

وأكدت التقارير، أن وسام أبو علي انضم إلى صفوف الاهلي مقابل 2 مليون يورو.

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وأوضحت، عقد وسام أبو علي يتضمن عدة مزايا وبنود خاصة لتحفيزه خلال فترة تواجده داخل الاهلي.

وأفادت، عقد وسام أبو علي مع الاهلي تضمن مكافآت مغرية للاعب حال مشاركته في أكبر عدد من المباريات طوال الموسم، إضافة إلى إحرازه أكبر عدد من الأهداف أو حصد لقب الهداف، وصناعة الأهداف.

وكان النادي الاهلي قد أعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.