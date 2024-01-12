رومارينيو يقترب من مغادرة النصر السعودي.. تعرف على وجهته المحتملة

بات البرازيلي رومارينيو قريبًا من مغادرة صفوف نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تلقي اللاعب عدة عروض لمغادرة صفوف العالمي.

وأوضح الصحفي البرازيلي الموثوق برونو أندرادي، أن نادي الاتحاد، أعطى المهاجم رومارينيو الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق بالشتوية الجارية.

وغرد برونو أندرادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “أكس”: “منحت إدارة الاتحاد رومارينيو الضوء الأخضر للتفاوض مع نادي الشباب قبل إغلاق الصفقة، وكذلك سمحت للنجم البرازيلي بالاستماع إلى عرض نادي ضمك”.

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وتابع: “رومارينيو لا يزال يفكر في مستقبله، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيغادر الاتحاد بمجرد اكتمال عملية الانتقال في يناير أم فقط في يونيو المقبل، عندما يكون حرًا رسميًا في سوق الانتقالات الصيفية”.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي استقر على إسقاط اسم رومارينيو من قائمة الفريق في الفترة المقبلة حيث تتجه النية لعدم تجديد عقد اللاعب.

وسجل النجم البرازيلي 94 هدفا وصنع 28 في 194 مباراة مع النصر في كل المسابقات.