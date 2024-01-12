الزمالك يحسم موقفه من رحيل محمود علاء

حسم نادي الزمالك موقفه من رحيل محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وكانت أنباء قد تداولت بخصوص رحيل محمود علاء عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت أنباء واردة من نادي الزمالك، أن مسئولي القلعة البيضاء رفضوا رحيل محمود علاء خلال شهر يناير الجاري، بعد تمسك الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بمدافعه.

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ويستمر محمود علاء ضمن صفوف فريق الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد محمود علاء مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، فيما يحق له التوقيع لأي ناد خلال شهر يناير الجاري، والرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة مع محمود علاء خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل المفاوضات على التجديد.

ويعاني فريق الزمالك من أزمة إيقاف القيد بسبب غرامة نادي سبورتنج لشبونة، الخاصة بمحمود شيكابالا قائد الفريق.