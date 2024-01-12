رسميًا.. الاهلي يعلن تعاقده مع عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين

أعلن النادي الاهلي اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر، ليصبح ثاني صفقات الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال،لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وجاء تعاقد الاهلي مع عمر كمال عبد الواحد في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا إلى نادي فيوتشر.

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وقام توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس الاهلي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

ويتواجد عمر كمال عبد الواحد حاليًا مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية 2023 التي تنطلق بعد أيام قليلة.

ويعد عمر كمال ثاني صفقات الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعدما سبق وأعلن مسؤولي القلعة الحمراء التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي.