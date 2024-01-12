"بخطبة الاجتهاد والنموذج الناجح".. المنتخب يؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أدت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، صلاة الجمعة بفندق الإقامة بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقام أحد شيوخ الأزهر العاملين بأبيدجان بإلقاء خطبة الجمعة، متحدثا عن العمل و الاجتهاد والنماذج الناجحة في مصر في مختلف المجالات.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة زيمبابوي بعد غدا الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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