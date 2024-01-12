"من سيلا لـ أكوابا".. حكاية الكليب الرسمي لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعتبر بطولة كأس الأمم الإفريقية ساحة للتنافس بين المنتخبات للفوز باللقب، إلا أن الأمر لم يتوقف هنا ووصل إلى أنها أصبحت مسرحا للتعبير عن ثقافة كل دولة، من خلال الكليب الرسمي.

أصبحت أغاني كأس الأمم الإفريقية جزأ لا يتجزأ من البطولة نفسها، إذ تتميز كل نسخة بكليب رسمي لا يختلف عن الفائز بها وهداف كل نسخة.

"رغم اختلافنا" افتتاح كأس الأمم 2006

كانت أغنية "رغم اختلافنا" لسميرة سعيد هي الأغنية الخاصة بافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 في مصر، وبرزت كلماتها الحضارة الفرعونية ونهر النيل، بالإضافة إلى المواهب الإفريقية.

"على قمة العالم" "سيلا سيلا" جنوب أفريقيا 2013

تعني أغنية "سيلا سيلا" "الرقص معا"، وكانت هذه الأغنية في الكليب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2013 في جنوب أفريقيا، فيما كانت الأغنية الثانية في نهائي البطولة بين نيجيريا وبوركينا فاسو.

"هولا هولا" غينيا الاستوائية 2015

كانت أغنية "هولا هولا" هي الرسمية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015، وضمت العديد من الفنانين من القارة، منهم Wizboyy وMolare وToofan وEddy Kenzo وSinguila وArielle T وMani Bella.

وشهد مقطع الفيديو الخاص بالأغنية ألوان مختلفة وإيقاعات توحي بالمباريات بالإضافة إلى التنوع الثقافي والمشاعر التي يعيشها المشجعون.

"أفريقيا في الجابون" 2017

أطلق على أغنية كأس الأمم الإفريقية 2017 "إفريقيا في الجابون" وغنتها المطربة السنغالية أبيبا بمساعدة عازف الكورا المالي والموسيقي والمنتج الموسيقي صديقي دياباتي.

"معا" مصر 2019

كانت أغنية "معا" الرئيسية في كأس الأمم الإفريقية 2019، وشارك في غنائها الفنان حكيم من البلد المضيف، بالإضافة إلى أسطورة الموسيقى النيجيرية فيمي كوتي، والمغني والعازف الإيفواري دوبيت جناهور.

"نحن نقف من أجل أفريقيا" الكاميرون 2021

ضمت الأغنية الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2021 العديد من النجوم الأفارقة، بينهم سالاتيل، تيمي داكولو، رينيو، فيم سيني، دبليو جيه دي كينج، إيمرسون بوكاري، لورد إيكومي، بيكيه جاز، ليسميس مونتيير، تيكفور، ساميني، جايلان، جاه، برايزة، وإيميلو ليشانسو، ميلمو، كريميلدا مدينا، حكيم، راين يوسف، وآشو.

"أكوابا" ساحل العاج 2023

تعني كلمة "أكوابا" مرحبا باللغة الإيفوارية، وهذه هي الأغنية الخاصة بآخر نسخة من كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق غدا في كوت ديفوار، ويشارك فيها ماجيك سيستم، ييمي ألادي ومحمد رمضان.

2006

2013

2015

2017

2019

2021

2023

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