رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع عمر كمال لمدة 3 سنوات



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، التعاقد مع الظهير الأيمن لمودرن فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد، لمدة 3 سنوات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء البيان كالآتي: "أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية تمديد موسم آخر".

واختتم النادي البيان: "وجاء ذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا، وقام أمير بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية".